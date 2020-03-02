Свитолина не входит в топ-60 по очкам в 2020 году

В актуальной версии Чемпионской гонки WTA Элина Свитолина занимает 64-ю позицию. За два первых месяца сезона седьмая ракетка мира на пяти турнирах смогла добыть всего 193 рейтинговых очка.

В Чемпионской гонке среди украинок лучше всех дела идут у Даяны Ястремской, на счету которой 482 балла и 18-е место. В то же время от топ-8 одесситку отделяют уже более 400 очков.

Топ-10 Чемпионской гонки WTA (2 марта 2020 года):

1 (1). Софья Кенин (США) – 2112

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 1760

3 (4). Эшли Барти (Австралия) – 1601

4 (3). Симона Халеп (Румыния) – 1350

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) – 1305

6 (8). Петра Квитова (Чехия) – 1300

7 (24). Арина Соболенко (Беларусь) – 1225

8 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) – 915

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 805

10 (7). Екатерина Александрова (Россия) – 756

Улучшить свою ситуацию Элина Свитолина попробует на турнире WTA в Монтеррее (Мексика).