Свитолина преодолела первый круг турнира в Монтеррее

Украинская теннисистка Элина Свитолина легко преодолела первый круг турнира в Монтеррее. Седьмая ракетка мира за один час справилась с сопротивлением черногорки Данки Ковинич – 6:3, 6:2. Свитолина реализовала три из шести брейк-поинтов, выполнила шесть подач на вылет, в то время как соперница ни разу не взяла чужую подачу и не сделала ни одного эйса.

Следующей соперницей Элины Свитолиной в Мексике будет белоруска Ольга Говорцова (WTA 142). Если украинка одолеет эту теннисистку, то гарантирует себе повышение в рейтинге на одну позицию, что важно после серии негативных результатов в начале 2020-го года

