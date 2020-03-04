  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина преодолела первый круг турнира в Монтеррее
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина преодолела первый круг турнира в Монтеррее

Теннис
(1 голосов)

Время уже выбираться из кризиса...

Свитолина преодолела первый круг турнира в Монтеррее
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина легко преодолела первый круг турнира в Монтеррее. Седьмая ракетка мира за один час справилась с сопротивлением черногорки Данки Ковинич – 6:3, 6:2. Свитолина реализовала три из шести брейк-поинтов, выполнила шесть подач на вылет, в то время как соперница ни разу не взяла чужую подачу и не сделала ни одного эйса.

Следующей соперницей Элины Свитолиной в Мексике будет белоруска Ольга Говорцова (WTA 142). Если украинка одолеет эту теннисистку, то гарантирует себе повышение в рейтинге на одну позицию, что важно после серии негативных результатов в начале 2020-го года

Монтеррей. Первый круг. Хард. $ 275,000

Элина Свитолина (Украина) - Данка Ковинич (Черногория) 2:0 (6:3, 6:2)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...