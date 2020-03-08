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Элина Свитолина: Чувствую себя в прекрасной форме, Боузкова - тяжелый соперник

Теннис
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Комментарий украинки

Элина Свитолина: Чувствую себя в прекрасной форме, Боузкова - тяжелый соперник
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №7) прокомментировала победу в полуфинале турнира в Монтерее (Мексика) и поделилась ожиданиями от решающего матча. Ее слова цитирует пресс-служба соревнований:

"Перед финалом я чувствую себя в отличной физической форме. Мари Боузкова - тяжелый соперник, можно ожидать затяжных розыгрышей, она может играть на хорошем уровне и мне нужно быть к этому готовой. Мне нужно иметь четкое представление о том, как мне нужно играть и не очень задумываться о сопернице.

Однозначно, финал немного отличается от других матчей, это немного другое давление. Нужно забыть обо всем, что было до этого на турнире. Но я уже играла во многих финалах, поэтому мне нужно сосредоточиться на этой игре и не отвлекаться на другие вещи. Мне кажется, что на этой неделе я отлично сыграла на подаче, очень стабильно подавала и очень хорошо двигалась. С первого раунда я показывала эту стабильную игру и это придает мне уверенности в преддверии следующего матча", - сказала Элина.

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В статье: Элина Свитолина
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