Свитолина: Двигаюсь в правильном направлении

В финале турнира в Монтеррее Элина Свитолина за 3 часа обыграла Мари Боузкову (7:5, 4:6, 6:4).

Свитолина выиграла турнир в Монтеррее. Это первый титул Элины за 1,5 года

"Мари великолепно боролась, и я думаю, что матч был очень высокого уровня. Мы обе хорошо играли, мы боролись, у нас не было легких геймов.

Думаю, публика помогла нам проявить себя наилучшим образом, и было удивительно получить такую поддержку от мексиканцев.

После поражения во втором сете мне действительно нужно было перегруппироваться и очистить свой разум. Мне нужно было просто продолжать работать.

Титул в Монтеррее – это еще один шаг к моим целям, и я двигаюсь в правильном направлении. Рада, что все пошло правильным путем", - цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

Элина Свитолина стала первой украинской чемпионкой турнира WTA в 2020 году. Ранее Даяна Ястремская в финале в Аделаиде проиграла Эшли Барти.