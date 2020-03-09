Свитолина поддержала отмену турнира в Индиан-Уэллсе

Организаторы крупнейшего турнира в Калифорнии объявили, что в связи с угрозой распространения коронавируса соревнования в марте не состоятся.

"Наверное, это правильное решение. Мы видим, как во всем мире люди заболевают и умирают. Если они так решили, значит это правильно. Нужно с чего-то начинать.

Самый большой вопрос – это турниры в Китае, турниры в Азии, потому что там проходит так много соревнований. Я бы сказала, что это очень волнующая тема", - отметила украинка на пресс-конференции в Мексике.

Элина Свитолина в прошлом году в Индиан-Уэллсе дошла до полуфинала, а это значит, что в рейтинге WTA у нее «сгорят» 360 очков.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина после победы на турнире в Мексике вернулась в топ-5 рейтинга WTA.