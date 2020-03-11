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Марченко вышел во второй круг в Нур-Султане
Первая победа Ильи на турнире в Казахстане.
В первом круге хардового челленджера с призовым фондом $54 160 Илья Марченко в статусе 15-го сеяного за 1 час и 15 минут обыграл узбека Санджара Файзиева (6:1, 6:4).
На пути к победе Марченко в каждом сете сделал по три брейка, а также отдал три гейма на своей подаче.
Следующим соперником Марченко в Казахстане станет 403-я ракетка мира Алексей Захаров, который без борьбы прошел немца Янника Мадена.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина вошла в топ-10 самых титулованных теннисисток современности.
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