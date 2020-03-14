Турнир в Штутгарте отменен из-за COVID-19

Организаторы турнира WTA Premier в Штутгарте (Германия) заявили об отмене соревнований. Они должны были пройти с 20 по 26 апреля.

Местные власти запретили проведение всех культурных и спортивных мероприятий. По состоянию на пятницу, 13 марта, в Германии зафиксировано уже более 3500 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и восемь летальных случаев.

Таким образом, WTA-тур может восстановиться на турнире категории International в Стамбуле, который также пройдет 20-26 апреля. Однако напомним, что ранее Министерство молодежи и спорта Турции заявило об отмене всех спортивных мероприятий до мая. Организаторы Istanbul Cup пока не публиковали никакой информации об отмене турнира.