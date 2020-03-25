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Организаторы Уимблдона могут перенести турнир
Это повлечет за собой немалые трудности
Организаторы "Уимблдона" проведут экстренное заседание, посвященное проведению турнира.
"Всеанглийский теннисный клуб подтвержает, что продолжает детальную оценку всех сценариев проведения "Уимблдона"-2020, включая перенос и отмену соревнований из-за вспышки COVID-19.
С января Всеанглийский теннисный клуб разрабатывает возможные планы действий, тесно сотрудничая с правительством Великобритании и органами здравоохранения. Это позволяет следовать их рекомендациям и понимать вероятное воздействие COVID-19 и чрезвычайных мер правительства на проведение турнира. Наши мысли с пострадавшими от этого кризиса.
На следующую неделю запланировано экстренное заседание Главного совета Всеанглийского теннисного клуба, мы тесно общаемся с Всеанглийской теннисной ассоциацией, а также с ATP, WTA, ITF. Подготовка к турниру должна начаться в конце апреля.
Ограниченный период времени, в который из-за особенностей покрытия могут быть проведены соревнования, предполагает, что перенос повлечет немалый риск и трудности. Вариант с матчами за закрытыми дверями официально исключен.
По совету правительства в настоящее время закрыт ряд площадок Всеанглийского теннисного клуба, все работы на кортах сведены до минимума, необходимого для обеспечения качества травяного покрытия и безопасности на этих площадках", – говорится на сайте турнира.