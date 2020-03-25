Организаторы Уимблдона могут перенести турнир

Организаторы "Уимблдона" проведут экстренное заседание, посвященное проведению турнира.

"Всеанглийский теннисный клуб подтвержает, что продолжает детальную оценку всех сценариев проведения "Уимблдона"-2020, включая перенос и отмену соревнований из-за вспышки COVID-19.

С января Всеанглийский теннисный клуб разрабатывает возможные планы действий, тесно сотрудничая с правительством Великобритании и органами здравоохранения. Это позволяет следовать их рекомендациям и понимать вероятное воздействие COVID-19 и чрезвычайных мер правительства на проведение турнира. Наши мысли с пострадавшими от этого кризиса.

На следующую неделю запланировано экстренное заседание Главного совета Всеанглийского теннисного клуба, мы тесно общаемся с Всеанглийской теннисной ассоциацией, а также с ATP, WTA, ITF. Подготовка к турниру должна начаться в конце апреля.

Ограниченный период времени, в который из-за особенностей покрытия могут быть проведены соревнования, предполагает, что перенос повлечет немалый риск и трудности. Вариант с матчами за закрытыми дверями официально исключен.

По совету правительства в настоящее время закрыт ряд площадок Всеанглийского теннисного клуба, все работы на кортах сведены до минимума, необходимого для обеспечения качества травяного покрытия и безопасности на этих площадках", – говорится на сайте турнира.