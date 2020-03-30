498 ракетка мира попалась на употреблении допинга

Международная федерация тенниса (ITF) временно отстранила 21-летнюю американскую теннисистку Эшли Кратцер за нарушение одного из положений теннисной антидопинговой программы. Об этом сообщается на официальном сайте ITF.

Спортсменка сдала пробу 27 января, во время участия в турнире категории "125K" в Ньюпорт-Бич (Калифорния, США). Образец был отправлен в ВАДА. Позже в моче теннисистки был обнаружен пептид GHRP-6, оказывающий положительный эффект на силовые показатели и сгонку веса.

В 2017 году Кратцер получила уайлд-кард для участия в Открытом чемпионате США, где завершила выступление в первом круге, уступив немецкой теннисистке Татьяне Марии со счётом 1:6, 1:6. На данный момент Кратцер занимает 498-ю строчку в рейтинге WTA.