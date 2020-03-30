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498 ракетка мира попалась на употреблении допинга

Теннис
(1 голосов)

Проба теннисистки показала положительный результат

498 ракетка мира попалась на употреблении допинга
Новина українською

Международная федерация тенниса (ITF) временно отстранила 21-летнюю американскую теннисистку Эшли Кратцер за нарушение одного из положений теннисной антидопинговой программы. Об этом сообщается на официальном сайте ITF.

Спортсменка сдала пробу 27 января, во время участия в турнире категории "125K" в Ньюпорт-Бич (Калифорния, США). Образец был отправлен в ВАДА. Позже в моче теннисистки был обнаружен пептид GHRP-6, оказывающий положительный эффект на силовые показатели и сгонку веса.

В 2017 году Кратцер получила уайлд-кард для участия в Открытом чемпионате США, где завершила выступление в первом круге, уступив немецкой теннисистке Татьяне Марии со счётом 1:6, 1:6. На данный момент Кратцер занимает 498-ю строчку в рейтинге WTA.

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В статье: Эшли Кратцер
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