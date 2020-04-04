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Элина Свитолина в прямом эфире поговорит с мировым рекордсменом в беге
Украинка возьмет интервью у легенды
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) на своей официальной странице в Instagram сообщила, что планирует взять интервью у Флориана Нойшвандера.
38-летний немец является рекордсменом в беге на 50 километров на беговой дорожке, преодолев расстояние за 2 часа 57 минут 25 секунд. Он занимается бегом более 20 лет и пробег уже одолел уже более 100 000 километров.
Эфир стартует в 22:00 по Киеву на странице Элины в Instagram. Темами разговора будут питание, тренировки и восстановления.
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