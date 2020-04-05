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Рафаэль Надаль вместе с сестрой поддерживает форму, играя в дворовый теннис. Видео

Теннис
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Испанец не может жить без ракетки

Рафаэль Надаль вместе с сестрой поддерживает форму, играя в дворовый теннис. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка планеты, испанец Рафаэль Надаль продолжает тренировки. Несмотря на карантин, легенда вместе со своей сестрой Марибель Надаль поиграли в дворовый теннис.

"В итоге моя сестра меня обыграла. Нужно оживиться"

Напомним, что ранее Элина Свитолина и Гаэль Монфис ответили на блиц-вопросы.

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В статье: Рафаэль Надаль
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