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Бьянка Андрееску: Очень трудно не заниматься тем, что любишь, но мы ничего не можем поделать

Теннис
(1 голосов)

Комментарий канадки

Бьянка Андрееску: Очень трудно не заниматься тем, что любишь, но мы ничего не можем поделать
UA-Футбол
Новина українською

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала, как она придерживается карантинных мероприятий и чем занимается в свободное от тренировок время.

"Очень трудно не заниматься тем, что любишь, но мы не можем контролировать то, с чем столкнулся весь мир сегодня. Мы только можем реагировать на происходящее. Мы можем позволить нашему страху управлять нами или мы можем действовать решительно и совместно, поддерживая друг друга ради общей безопасности.

Мы можем использовать это время для того, что проводить его с семьей, наладить связь, которой раньше не было или укрепить с ней отношения и создать новые моменты для воспоминаний. Это время можно использовать для того, чтобы заняться чем-то и, возможно, это в будущем может стать новым хобби. Мы можем работать над собой. Я начала собственную программу развития и она уже изменила мою жизнь к лучшему" - сказала она.

Напомним, что ранее Элина Свитолина и Гаэль Монфис ответили на блиц-вопросы.

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В статье: Бьянка Андрееску карантин
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