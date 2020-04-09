Федерер признан самой влиятельной фигурой в мире тенниса

В борьбе за звание самого влиятельного человека в теннисе Роджер Федерер обошел Серену Уильямс, Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Энди Маррея, который в рейтинге занял 14-е место.

На пятую строку L’Equipe поставил главу Tennis Australia Крейга Тайли, шестой стала Билли Джин Кинг, а седьмое место заняли агенты теннисистов. Боссы АТР и WTA Андреа Гауденци и Стив Саймон соответственно расположились на 8-й и 9-й позициях.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Сергею Стаховскому предлагали сыграть договорной матч на Australian Open.