Организаторы Уимблдона получат компенсацию за отмену турнира в размере 141 миллиона долларов

Организаторы Wimbledon получат от страховой компании 141 миллион долларов за отмену соревнований в 2020 году, из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщил в Twitter журналист Даррен Ровелл.

Ровелл написал, что Wimbledon 17 лет платил страховые отчисления от пандемии в размере двух миллионов долларов в год.

Wimbledon spokesperson on insurance policy that included pandemics: “We have always sought to buy the optimum insurance coverage available.” pic.twitter.com/28FAziYzkU