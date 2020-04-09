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Организаторы Уимблдона получат компенсацию за отмену турнира в размере 141 миллиона долларов
Об этом рассказал журналист Даррен Ровелл
Организаторы Wimbledon получат от страховой компании 141 миллион долларов за отмену соревнований в 2020 году, из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщил в Twitter журналист Даррен Ровелл.
Ровелл написал, что Wimbledon 17 лет платил страховые отчисления от пандемии в размере двух миллионов долларов в год.
Wimbledon spokesperson on insurance policy that included pandemics: “We have always sought to buy the optimum insurance coverage available.” pic.twitter.com/28FAziYzkU— Darren Rovell (@darrenrovell) April 9, 2020
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