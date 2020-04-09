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Организаторы Уимблдона получат компенсацию за отмену турнира в размере 141 миллиона долларов

Теннис
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Об этом рассказал журналист Даррен Ровелл

Организаторы Уимблдона получат компенсацию за отмену турнира в размере 141 миллиона долларов
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Организаторы Wimbledon получат от страховой компании 141 миллион долларов за отмену соревнований в 2020 году, из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщил в Twitter журналист Даррен Ровелл.

Ровелл написал, что Wimbledon 17 лет платил страховые отчисления от пандемии в размере двух миллионов долларов в год.

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В статье: Уимблдон
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