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Марта Костюк поздравила всех поклонников с Пасхой. Фото
Украинка готова праздновать
Украинская теннисистка Марта Костюк поздравила своих поклонников с Пасхой. Соответствующее обращение она опубликовала на своей официальной странице в Instagram:
"Христос Воскрес. Пусть Господь благословит Вас"
Напомним, что ранее Элина Свитолина предстала перед болельщиками в новом образе.
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