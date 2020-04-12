Марта Костюк поздравила всех поклонников с Пасхой. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк поздравила своих поклонников с Пасхой. Соответствующее обращение она опубликовала на своей официальной странице в Instagram:

"Христос Воскрес. Пусть Господь благословит Вас"

Напомним, что ранее Элина Свитолина предстала перед болельщиками в новом образе.