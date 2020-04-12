Леся Цуренко показала тренировки в домашних условиях. Видео

Украинская теннисистка Леся Цуренко на своей официальной странице в Instagram показала видео, на котором она выполняет тренировочные упражнения с теннисным мячом.

Напомним, что ранее Леся Цуренко заявляла, что хотела завершить карьеру.

Отметим что Элина Свитолина предстала перед болельщиками в новом образе.