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Леся Цуренко показала тренировки в домашних условиях. Видео

Теннис
(2 голосов)

Украинка не перестает тренироваться

Леся Цуренко показала тренировки в домашних условиях. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко на своей официальной странице в Instagram показала видео, на котором она выполняет тренировочные упражнения с теннисным мячом.

Напомним, что ранее Леся Цуренко заявляла, что хотела завершить карьеру.

Отметим что Элина Свитолина предстала перед болельщиками в новом образе.

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В статье: Леся Цуренко
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