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Свитолина обратилась к пожарным, которые работали в Чернобыльской зоне
Первая ракетка Украины отреагировала на успешное завершение операции.
Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения длился с 4 по 14 апреля. В борьбе со стихией принимали участие свыше 400 пожарных и 98 единиц техники.
"Я хочу поблагодарить всех тех пожарных, которые рискуют ради всех 24/7. Наши герои", - написала первая ракетка Украины в Instagram.
Ранее Элина Свитолина показала, как проходит ее утро.
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