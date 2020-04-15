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Свитолина обратилась к пожарным, которые работали в Чернобыльской зоне

Теннис
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Первая ракетка Украины отреагировала на успешное завершение операции.

Свитолина обратилась к пожарным, которые работали в Чернобыльской зоне
Новина українською

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения длился с 4 по 14 апреля. В борьбе со стихией принимали участие свыше 400 пожарных и 98 единиц техники.

"Я хочу поблагодарить всех тех пожарных, которые рискуют ради всех 24/7. Наши герои", - написала первая ракетка Украины в Instagram.

Ранее Элина Свитолина показала, как проходит ее утро.

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В статье: Чернобыль Элина Свитолина
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