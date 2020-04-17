Свитолина выступит в виртуальном турнире по теннису

Организаторы крупного турнира Mutua Madrid Open в столице Испании с 27 по 30 апреля проведут благотворительные соревнования по виртуальному теннису.

Список участников турнира сегодня пополнила и Элина Свитолина. Бойфренд украинки Гаэль Монфис также попробует свои силы в видеоигре.

Отметим, что за победу в виртуальном турнире Мадрида поспорят многие топ-игроки – Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Александр Зверев, Анжелик Кербер и другие.