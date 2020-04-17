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Свитолина выступит в виртуальном турнире по теннису

Теннис
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Первая ракетка Украины вместо ракетки возьмет в руки джойстик.

Свитолина выступит в виртуальном турнире по теннису
Новина українською

Организаторы крупного турнира Mutua Madrid Open в столице Испании с 27 по 30 апреля проведут благотворительные соревнования по виртуальному теннису.

Список участников турнира сегодня пополнила и Элина Свитолина. Бойфренд украинки Гаэль Монфис также попробует свои силы в видеоигре.

Отметим, что за победу в виртуальном турнире Мадрида поспорят многие топ-игроки – Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Александр Зверев, Анжелик Кербер и другие.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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