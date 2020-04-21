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Свитолина: Ролан Гаррос поставил под угрозу многие турниры

Теннис
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Первая ракетка Украины высказалась на актуальную тему.

Свитолина: Ролан Гаррос поставил под угрозу многие турниры
Новина українською

В связи с пандемией коронавируса организаторы Открытого чемпионата Франции перенесли свой турнир на конец сентября-начало октября. На эти даты в календаре АТР и WTA запланированы более 10 турниров различных категорий.

"Ролан Гаррос, никому ничего не сказав, передвинул свои даты, поставил под угрозу многие турниры. У нескольких игроков есть контракты с этими турнирами, они приглашены и не могут отказаться. Они должны будут выплатить очень большие штрафы, и вообще это невозможно, так как они уже приняли решение там играть и поданы заявки"», - говорит Свитолина.

Элина Свитолина не уточнила, придется ли ей выплачивать штраф в случае отказа от выступлений на турнире WTA.

Ранее Элина Свитолина рассказала о своих финансовых проблемах из-за коронавируса.

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В статье: Элина Свитолина Ролан Гаррос
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