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Свитолина показала упражнения для рук и спины в домашних условиях
Украинка тренируется дома
Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась видео с упражнения для тренировки рук и спины в домашних условиях. Элина посоветовала делать три подхода с перерывом между ними в полторы минуты.
Ранее Свитолина высказала своё мнение по поводу сроков возобновления сезона. Украинка считает, что играть можно будет не раньше осени — в конце сентября или в октябре этого года.
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