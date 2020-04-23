Джокович: Когда выходишь с Надалем на корт, то понимаешь, что впереди встреча с гладиатором

Сербский теннисист Новак Джокович дал характеристику своим многолетним соперникам Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру. По мнению серба, у Надаля есть преимущество перед Федерером в том, что касается психологии.

"Если вести речь о ментальной силе, нет никого лучше Рафы. На протяжении многих лет мы видели, как он несколько раз возвращался после травм. Возможно, у него было столько травм, сколько не было ни у кого другого в туре. А он оправился ото всех повреждений.

Когда выходишь с ним на корт, смотришь, как он прыгает, то понимаешь, что впереди встреча с гладиатором, понимаешь, что предстоит встреча с ментальным гигантом. Ментально он даже сильнее, чем Федерер", — цитирует Джоковича Tennis World USA.