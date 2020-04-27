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Стаховский вспомнил самое обидное поражение в карьере

Теннис
(1 голосов)

Это произошло семь лет назад.

Стаховский вспомнил самое обидное поражение в карьере
Новина українською

На Уимблдоне 2013 года Сергей Стаховский во втором раунде сенсационно обыграл легендарного Роджера Федерера, однако задержаться на травяном Шлеме украинцу не удалось. В следующем матче Стаховский в четырех сетах проиграл Юргену Мельцеру (2:6, 6:2, 5:7, 3:6).

"Наверное, от Мельцера, когда я обыграл Федерера и в следующем круге проиграл австрийцу.

Ну, это одно из обидных, а так было очень много и выигрышных матчей, которые я проиграл, и матчей, где должен был выиграть, но играл ужасно.

Самое обидное – это Кубок Дэвиса, как-то складывается, что он мне не нравится больше всего", - сказал Сергей во время прямой трансляции в Instagram.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Стаховский анонсировал объединение WTA и ATP.

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В статье: теннис Сергей Стаховский
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