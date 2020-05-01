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Свитолина отметила День танца "горячим" видео
Первая ракетка Украины эффектно подвигалась под Бейонсе.
Элина Свитолина продолжает радовать своих поклонников оригинальными роликами в TikTok.
В этот раз пятая ракетка мира свои видео посвятила Международному дню танца, который ежегодно 29 апреля празднуется во всем мире.
Смотрим и наслаждаемся.
Ранее Элина Свитолина рассказала, зачем на карантине стала активным пользователем TikTok.
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