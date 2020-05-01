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Свитолина отметила День танца "горячим" видео

Теннис
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Первая ракетка Украины эффектно подвигалась под Бейонсе.

Свитолина отметила День танца "горячим" видео
Новина українською

Элина Свитолина продолжает радовать своих поклонников оригинальными роликами в TikTok.

В этот раз пятая ракетка мира свои видео посвятила Международному дню танца, который ежегодно 29 апреля празднуется во всем мире.

Смотрим и наслаждаемся.

Ранее Элина Свитолина рассказала, зачем на карантине стала активным пользователем TikTok.

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В статье: Элина Свитолина
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