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Арина Соболенко стала победительницей Belarus Insurance Cup

Теннис
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В финале она обыграла Александру Саснович

Арина Соболенко стала победительницей Belarus Insurance Cup
Новина українською

В Минске (Беларусь) завершился выставочный турнир Belarus Insurance Cup. Две самые звёздные участницы соревнований встретились в финале — 11-я ракетка мира Арина Соболенко в трёх сетах обыграла 119-й номер рейтинга WTA Александру Саснович.

Belarus Insurance Cup

Арина Соболенко - Александра Саснович 4:1, 0:4, 4:3

Участниками соревнования помимо Соболенко и Саснович стали капитан команды Кубка Дэвиса Дмитрий Жирмонт, Иван Лютаревич, Юлия Готовко, Александр Булицкий, Кристина Дмитрук, Денис Жарин, Эвелина Ласкевич, Александр Калинин, Шалимар Тальби, Александр Леоненко, Анна Кубарева, Мартин Борисюк, Алена Фалей и Александр Згировский.

Соревнования прошли без зрителей. Организаторы заявили, что все спортсмены каждый день проходили медицинский осмотр. Участники отказались от традиционных рукопожатий.

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В статье: Александра Саснович Арина Соболенко
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