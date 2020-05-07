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Арина Соболенко стала победительницей Belarus Insurance Cup
В финале она обыграла Александру Саснович
В Минске (Беларусь) завершился выставочный турнир Belarus Insurance Cup. Две самые звёздные участницы соревнований встретились в финале — 11-я ракетка мира Арина Соболенко в трёх сетах обыграла 119-й номер рейтинга WTA Александру Саснович.
Belarus Insurance Cup
Арина Соболенко - Александра Саснович 4:1, 0:4, 4:3
Участниками соревнования помимо Соболенко и Саснович стали капитан команды Кубка Дэвиса Дмитрий Жирмонт, Иван Лютаревич, Юлия Готовко, Александр Булицкий, Кристина Дмитрук, Денис Жарин, Эвелина Ласкевич, Александр Калинин, Шалимар Тальби, Александр Леоненко, Анна Кубарева, Мартин Борисюк, Алена Фалей и Александр Згировский.
Соревнования прошли без зрителей. Организаторы заявили, что все спортсмены каждый день проходили медицинский осмотр. Участники отказались от традиционных рукопожатий.