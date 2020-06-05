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Экс-первая ракетка мира: Джокович превзойдет Федерера

Теннис
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Ана Иванович поддержала соотечественника.

Экс-первая ракетка мира: Джокович превзойдет Федерера
Новина українською

Новак Джокович после победы на Australian Open стал 17-кратным чемпионом турниров Большого шлема и сократил отставание от Роджера Федерера до трех титулов.

"В туре мы были очень близкими друзьями, но потом он пошел своим путем, а я своим. Действительно удивительно то, чего он достиг.

Побьет ли он рекорд Федерера? Вероятно, да. Время работает на него. У Новака осталось еще несколько лет, и у него определенно есть большие шансы сделать это. Вероятно, это одна из его целей", - цитирует Иванович Tennis World USA.

Отметим, что на данный момент к рекорду Роджера Федерера ближе Рафаэль Надаль, у которого 19 побед на Шлемах.

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер
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