Экс-первая ракетка мира: Джокович превзойдет Федерера

Новак Джокович после победы на Australian Open стал 17-кратным чемпионом турниров Большого шлема и сократил отставание от Роджера Федерера до трех титулов.

"В туре мы были очень близкими друзьями, но потом он пошел своим путем, а я своим. Действительно удивительно то, чего он достиг.

Побьет ли он рекорд Федерера? Вероятно, да. Время работает на него. У Новака осталось еще несколько лет, и у него определенно есть большие шансы сделать это. Вероятно, это одна из его целей", - цитирует Иванович Tennis World USA.

Отметим, что на данный момент к рекорду Роджера Федерера ближе Рафаэль Надаль, у которого 19 побед на Шлемах.