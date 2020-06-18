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Джокович: У меня есть амбиции побить рекорды Федерера

Теннис
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Серб хочет стать величайшим в истории.

Джокович: У меня есть амбиции побить рекорды Федерера
Новина українською

Новак Джокович нацелился на два рекорда Роджера Федерера – по количеству побед на турнирах Большого Шлема (17 против 20) и по количеству недель в статусе первой ракетки мира (282 против 310).

"Я не скрываю, что хочу стать величайшим теннисистом в истории. Мои амбиции, желание и цель – побить рекорды как по пребыванию на первой позиции рейтинга АТР, так и по количеству побед на турнирах Большого шлема.

Это как гора Эверест для теннисистов с точки зрения успехов и достижений. Посмотрим, произойдет ли это", - цитирует Джоковича Essentially Sports.

Новак Джокович в 2020 году не проиграл ни одного официального матча – серб стал чемпионом Australian Open, выиграл командный турнир в Австралии и увез титул из Дубая.

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер
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