Джокович: У меня есть амбиции побить рекорды Федерера

Новак Джокович нацелился на два рекорда Роджера Федерера – по количеству побед на турнирах Большого Шлема (17 против 20) и по количеству недель в статусе первой ракетки мира (282 против 310).

"Я не скрываю, что хочу стать величайшим теннисистом в истории. Мои амбиции, желание и цель – побить рекорды как по пребыванию на первой позиции рейтинга АТР, так и по количеству побед на турнирах Большого шлема.

Это как гора Эверест для теннисистов с точки зрения успехов и достижений. Посмотрим, произойдет ли это", - цитирует Джоковича Essentially Sports.

Новак Джокович в 2020 году не проиграл ни одного официального матча – серб стал чемпионом Australian Open, выиграл командный турнир в Австралии и увез титул из Дубая.