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Оставшиеся этапы выставочного турнира, который организовал Джокович, не состоятся

Теннис
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Причина - коронавирус

Оставшиеся этапы выставочного турнира, который организовал Джокович, не состоятся
Новина українською

Организаторы выставочного турнира Adria Tour сообщили, что оставшиеся матчи турне не состоятся. Решение об отмене этапов было принято из-за случаев заражения спортсменов коронавирусом.

Так, отменяются два этапа в Боснии и Герцеговине. 3-4 июля участники должны были сыграть в Баня-Луке, а 5 июля — в Сараево.

Финал этапа в Сербии, в котором должны были сыграть россиянин Андрей Рублёв и серб Новак Джокович, являющийся организатором турнира, отменили.

Решение было принято после того, как коронавирус выявили у болгарина Григора Димитрова, одного из участников соревнований. Позже положительный результат дал тест самого Джоковича.

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В статье: теннис
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