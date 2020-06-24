Свитолина стала почетной гражданкой Харькова

Харьковский городской совет признал Элину Свитолину «Почетным гражданином города Харькова», сообщает официальный сайт организации.

Свитолина родом из Одессы, но именно в Харькове нынешняя пятая ракетка мира проделала основной путь к статусу профессиональной теннисистки.

К 25 годам Свитолина выиграла 14 турниров категории WTA, становилась чемпионкой Итогового турнира в Сингапуре, дважды доходила до полуфинала на Шлемах, а также заработала за карьеру почти 20 миллионов долларов призовых.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Свитолина сыграет на выставочном турнире в Швейцарии.