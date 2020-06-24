Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина стала почетной гражданкой Харькова
Очередное звание для первой ракетки Украины.
Харьковский городской совет признал Элину Свитолину «Почетным гражданином города Харькова», сообщает официальный сайт организации.
Свитолина родом из Одессы, но именно в Харькове нынешняя пятая ракетка мира проделала основной путь к статусу профессиональной теннисистки.
К 25 годам Свитолина выиграла 14 турниров категории WTA, становилась чемпионкой Итогового турнира в Сингапуре, дважды доходила до полуфинала на Шлемах, а также заработала за карьеру почти 20 миллионов долларов призовых.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Свитолина сыграет на выставочном турнире в Швейцарии.