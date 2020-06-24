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Свитолина стала почетной гражданкой Харькова

Теннис
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Очередное звание для первой ракетки Украины.

Свитолина стала почетной гражданкой Харькова
Новина українською

Харьковский городской совет признал Элину Свитолину «Почетным гражданином города Харькова», сообщает официальный сайт организации.

Свитолина родом из Одессы, но именно в Харькове нынешняя пятая ракетка мира проделала основной путь к статусу профессиональной теннисистки.

К 25 годам Свитолина выиграла 14 турниров категории WTA, становилась чемпионкой Итогового турнира в Сингапуре, дважды доходила до полуфинала на Шлемах, а также заработала за карьеру почти 20 миллионов долларов призовых.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Свитолина сыграет на выставочном турнире в Швейцарии.

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В статье: Элина Свитолина
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