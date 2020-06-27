Футболист сборной Сербии о критике Джоковича: Мыши вылезли из нор

Новак Джокович, Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки на прошлой неделе заразились COVID-19 после серии выставочных турниров Джоковича в Белграде и Задаре. Соревнования проходили с болельщиками и без соблюдения мер предосторожности от пандемии.

Хавбек Манчестер Юнайтед и сборной Сербии Неманья Матич в открытом письме резко высказался в сторону тех, кто критикует Джоковича.

"В последние несколько дней против Новака Джоковича развернулась целая кампания из-за проведения его турнира в Белграде. Хотя согласно сербскому законодательству все было в порядке и организовано на высшем уровне.

Несмотря на это, мыши повылезали из нор и позволили себе критиковать первого номера рейтинга – как по теннисным понятиям, так и по оценке всех людей на Земле.

Тем не менее, я не переживаю. Очень скоро кот вернется на корт, а мыши вернутся в норы. Турнир получился прекрасным и, надеюсь, станет ежегодным, потому что наш теннис заслуживает этого.

Единственное, в чем я обвиняю Новака, – в том, что он извинился перед мышами, которые раскритиковали его без причины. Нет, Ноле. Это они все попросят прощения. Уже совсем скоро", - написал футболист.