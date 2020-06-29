Премьер-министр Сербии о Джоковиче: Проще мудрить и критиковать кого-то, кто хотел сделать добро, отдал свое время, энергию чтобы популяризировать Сербию

Премьер - министр Сербии Ана Брнабич вступилась за первую ракетку мира Новака Джоковича (АТР №1).

"Человек пытался сделать что-то хорошее не только для Сербии, но и для всего региона. Он хотел что-то сделать, правильное он выбрал время для этого или нет, с этой эпидемией ты никогда не будешь знать наверняка.

Проще мудрить и критиковать кого-то, кто хотел сделать добро, отдал свое время, энергию и, наверное, много денег, чтобы популяризировать Сербию и регион. Если бы все могли переключить свою критику на меня и оставили бы его в покое, это было бы самое прекрасное, что я могла бы сделать. Мы виноваты в том, что ослабили меры. Если бы не так, то никакого турнира не было, так что Новак придерживался тех рекомендаций, которые мы ввели. Если перед кем надо извиниться, я готова это сделать", - сказала она.

Напомним, что у Новака Джоковича был диагностирован коронавирус, а позже этот же диагноз подтвердился и у его тренера.