  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Премьер-министр Сербии о Джоковиче: Проще мудрить и критиковать кого-то, кто хотел сделать добро, отдал свое время, энергию чтобы популяризировать Сербию
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Премьер-министр Сербии о Джоковиче: Проще мудрить и критиковать кого-то, кто хотел сделать добро, отдал свое время, энергию чтобы популяризировать Сербию

Теннис
(1 голосов)

Слова поддержки от чиновника

Премьер-министр Сербии о Джоковиче: Проще мудрить и критиковать кого-то, кто хотел сделать добро, отдал свое время, энергию чтобы популяризировать Сербию
UA-Футбол
Новина українською

Премьер - министр Сербии Ана Брнабич вступилась за первую ракетку мира Новака Джоковича (АТР №1).

"Человек пытался сделать что-то хорошее не только для Сербии, но и для всего региона. Он хотел что-то сделать, правильное он выбрал время для этого или нет, с этой эпидемией ты никогда не будешь знать наверняка.

Проще мудрить и критиковать кого-то, кто хотел сделать добро, отдал свое время, энергию и, наверное, много денег, чтобы популяризировать Сербию и регион. Если бы все могли переключить свою критику на меня и оставили бы его в покое, это было бы самое прекрасное, что я могла бы сделать. Мы виноваты в том, что ослабили меры. Если бы не так, то никакого турнира не было, так что Новак придерживался тех рекомендаций, которые мы ввели. Если перед кем надо извиниться, я готова это сделать", - сказала она.

Напомним, что у Новака Джоковича был диагностирован коронавирус, а позже этот же диагноз подтвердился и у его тренера.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...