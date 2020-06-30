Джокович отказался от повторного теста на коронавирус

Новак Джокович, Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки в июне заразились COVID-19 после серии выставочных турниров Джоковича в Белграде и Задаре. Соревнования проходили с болельщиками и без соблюдения мер предосторожности от пандемии.

В своем объяснительном заявлении Джокович обещал спустя 5 дней снова пройти тест на коронавирус, однако портал B92 утверждает, что лидер мирового рейтинга отказался от своих слов. Серб решил сдать финальный тест после истечения срока самоизоляции.

Отметим, что болезнь коронавирусом у Новака Джоковича и его супруги Елены протекает без симптомов.

Ранее UA-Футбол сообщал, что COVID-19 заразился тренер Джоковича Горан Иванишевич.