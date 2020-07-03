Свитолина узнала соперников по турниру в Швейцарии

Элина Свитолина на групповом этапе выставочного турнира Elle Spirit Open Al!ve в Монтрё (Швейцария) сыграет со Штефани Фогеле, Викторией Голубич и Симоной Вальтерт.

Отметим, что ни одна из соперниц Свитолиной по группе не входит в топ-100 рейтинга WTA.

Во вторую группу вошли Ига Свентек, Жиль Тайхманн, Леони Кунг и Конни Перрен.

Сегодня Свитолина проведет сразу два матча. В 15:00 по Киеву украинка сыграет с Вальтерт, а не ранее 19:30 выйдет на матч против Фогеле.

Элина Свитолина не проводила матчей с начала марта, когда в Мексике выиграла турнир категории WTA International.