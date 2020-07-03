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Надаль может пропустить один из турниров серии Большого шлема
Так считает бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой
Семикратный победитель турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой прокомментировал ситуацию с Открытыми чемпионатами США и Франции, которые должны пройти друг за другом с разницей в одну неделю.
"Верю, что топ-игроки сыграют и на US Open, и на „Ролан Гаррос“. Речь о двух оставшихся мэйджорах, они имеют большое значение для теннисистов. Конечно же, все предполагают и надеются, что Новак Джокович будет в порядке и сможет состязаться, если примет решение поехать на US Open.
Рафа Надаль — один из тех, для кого переход с харда на грунт может стать немного сложным. Не думаю, что ему это понравится. Будет интересно посмотреть, решит ли кто-нибудь из европейских теннисистов не ехать в США из-за опасений, связанных с возможной вспышкой коронавируса. Кажется, что в Нью-Йорке ситуация становится намного лучше. Кто знает, что случится в ближайшие несколько месяцев. У топ-игроков есть право пропустить US Open, но я удивлюсь, если они его пропустят", — приводит слова Макинроя Ubitennis.