АТР опубликовали список челленджеров, которые состоятся в ближайшее время

Теннисная ассоциация АТР опубликовала список челленджеров, которые состоятся в ближайшее время (август-сентябрь). Этот перечень не является окончательным, а может корректироваться в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса.

17 августа - Прага (Чехия), Тоди (Италия).

24 августа - Прага (Чехия), Орландо (США), Триест (Италия).

31 августа - Острава (Чехия), Орландо и Корденонс (Италия).

7 сентября - Простеев (Чехия), Экс-ан-Прованс (Франция) и Парма (Италия).

Напомним, что ранее Элина Свитолина начала выступления на выставочном турнире в Швейцарии.