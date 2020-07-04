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АТР опубликовали список челленджеров, которые состоятся в ближайшее время

Теннис
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Теннис возвращается, а на долго ли?

АТР опубликовали список челленджеров, которые состоятся в ближайшее время
UA-Футбол
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Теннисная ассоциация АТР опубликовала список челленджеров, которые состоятся в ближайшее время (август-сентябрь). Этот перечень не является окончательным, а может корректироваться в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса.

17 августа - Прага (Чехия), Тоди (Италия).

24 августа - Прага (Чехия), Орландо (США), Триест (Италия).

31 августа - Острава (Чехия), Орландо и Корденонс (Италия).

7 сентября - Простеев (Чехия), Экс-ан-Прованс (Франция) и Парма (Италия).

Напомним, что ранее Элина Свитолина начала выступления на выставочном турнире в Швейцарии.

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В статье: ATP
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