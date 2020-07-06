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Свитолина о поездке на US Open: Буду решать в последний момент

Теннис
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Первая ракетка Украины может не выступить в Нью-Йорке.

Свитолина о поездке на US Open: Буду решать в последний момент
Новина українською

Несмотря на пандемию коронавируса, Открытый чемпионат США по теннису должен пройти в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

"Сейчас я продолжаю следить за ситуацией в США и какие могут быть риски. Когда ты видишь данные о количестве инфицированных в США, то становится немного страшно. Я понимаю, что в Нью-Йорке ситуация стабилизировалась, но положение других штатов ослабляет всю страну.

И все равно существует еще много неопределенности: об очках в рейтинге, об условиях пребывания, о тестах. Сложно это все себе представить. Также, насколько справедливо проводить турнир, если не все имеют возможность покинуть свою страну? Да, в целом все очень запутанно. В принципе я буду решать в последний момент", - отметила украинка.

В прошлом году на US Open Свитолина впервые дошла до полуфинала, проиграв в двух сетах Серене Уильямс.

На прошлой неделе Элина Свитолина выступила на выставочном турнире в Швейцарии, но на Elle Spirit Open выиграла только один матч из трех.

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В статье: Элина Свитолина us open
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