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Федерер: Не думаю о матч-болах в матче с Джоковичем на Уимблдоне

Теннис
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Швейцарец год назад упустил идеальный шанс для 9-го титула на Уимблдоне.

Федерер: Не думаю о матч-болах в матче с Джоковичем на Уимблдоне
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В самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджер Федерер проиграл Новаку Джоковичу в пяти сетах (6:7, 6:1, 6:7, 6:4, 12:13). В решающем сете при счете 8:7 швейцарец на своей подаче не реализовал два матч-бола.

"Честно говоря, у меня нет проблем с этими двумя упущенными матч-болами против Джоковича на Уимблдоне в прошлом году.

Конечно, я бы хотел выиграть в тот момент, но счет ровно на своей подаче по-прежнему были хорошей позицией. В тот момент вы все еще чувствуете себя хорошо в отношении своих шансов. Вы можете немного волноваться о том, что соперник совершит камбэк, но все происходит быстро.

Вместо того, чтобы думать о том, что я потерял, я все еще находился в хорошей позиции до тех пор, пока в последние три мяча я не понял, что преодолеть дефицит будет сложно.

Это был незабываемый финал, и я рад быть частью этого", - цитирует Федерера Tennis World USA.

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер Уимблдон
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