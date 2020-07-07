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Федерер: Уимблдон-2021 – одна из моих главных целей

Теннис
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Швейцарец хочет вернуться на травяные корты.

Федерер: Уимблдон-2021 – одна из моих главных целей
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Роджер Федерер из-за операции на колене досрочно завершил сезон 2020 года. Швейцарец, вероятно, пропустит два турнира Большого шлема, но не Уимблдон, поскольку травяной Шлем в этом году был отменен из-за пандемии коронавируса.

"Я скучаю по Уимблдону и хотел бы сейчас играть на центральном корте. Надеюсь сыграть на Уимблдоне в следующем году, это одна из главных моих целей. Именно поэтому я каждый день занимаюсь восстановлением и веду подготовку к 20-недельной программе подготовки", - приводит слова Федерера sports.yahoo.com.

В прошлом году на Уимблдоне Роджер Федерер дошел до финала, драматично проиграв Новаку Джоковичу после двух упущенных матч-болов в концовке пятого сета.

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В статье: Роджер Федерер Уимблдон
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