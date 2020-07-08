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Джокович о критике: Это словно охота на ведьм

Теннис
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Первая ракетка мира высказался о недавнем скандале.

Джокович о критике: Это словно охота на ведьм
Новина українською

Новак Джокович заразился коронавирусом на хорватском этапе своего выставочного турнира Adria Tour. Соревнования проходили с болельщиками на трибунах и без соблюдения мер предосторожности от пандемии.

Помимо Джоковича COVID-19 нашли у его жены и тренера Горана Иванишевича, а также у Григора Димитрова, Борны Чорича, Виктора Троицки и представителей их команд и семей.

"Я вижу очень злобную критику в последнее время. Очевидно, есть нечто большее, чем просто критика. Это словно охота на ведьм. Кого-то известного должны были назвать виновным во всем", - цитирует Джоковича Спортски Журнал.

Также Джокович подтвердил, что рассматривает вариант с пропуском US Open. В то же время серб готов сыграть на Ролан Гаррос.

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В статье: Новак Джокович коронавирус
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