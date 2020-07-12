Сергей Стаховский: Пока я держу себя в спортивной форме, чтобы я был конкурентоспособен

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал дальнейшие планы на сезон и рассказал о концепции продолжения карьеры. Его слова цитирует НВ:

"Через 5 недель теннис должен вернуться, очень много видов спорта уже вернулись, а нас задержали. Все должно начаться с американской серии. Но она, к сожалению, будет лимитированной, потому что US Open будет без квалификации. Скажем, они сделали сейчас соревнования для топ-100, а остальные будут играть челленджеры в Европе - в Чехии и Италии.

После US Open тур вернется в Европу, будут нормальные соревнования. Даже Ролан Гаррос будет с квалификацией. Но пока это все в планах, потому что никто не знает, какой будет ситуация с пандемией дальше: она будет развиваться, будет вторая или третья волна.

Мне хочется вернуться в первую сотню рейтинга. На стадии непонятного календаря это будет сделать очень трудно. Потому что я не знаю, сколько соревнований, в которых я смогу участвовать, куда я смогу поехать.

Пока я держу себя в спортивной форме, чтобы я был конкурентоспособен, но я не на топе своей формы. С понедельника нужно начинать нормально работать, тренироваться", - сказал он.

Напомним, что ранее Стаховский рассказал, почему помогает украинской армии.