День, ставший историей: год назад Джокович сокрушил Федерера в финале Уимблдона

Как многое может измениться за год! Двенадцать месяцев назад на знаменитом центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета состоялся один из самых драматичных финалов в истории тенниса, в котором Новак Джокович преодолел сопротивление Роджера Федерера после победы в первом в истории тайбрейке в пятом сете при счете 12:12.

В минувшее воскресенье мы должны были стать свидетелями нового финала на Уимблдоне, но не в этот раз – британский Шлем по воле коронавируса не разыгран впервые с 1945 года, когда теннисисты не вышли на травяные корты из-за Второй Мировой войны.

Как Джокович и Федерер шли к финалу?

Перед Уимблдоном Новак Джокович на траве провел всего два матча на выставочном турнире в Великобритании, но особых проблем с выходом во вторую неделю мэйджора у лидера посева не возникло. В матчах с Филиппом Кольшрайбером, Деннисом Кудлой, Хубертом Хуркачем и Уго Умбером серб проиграл лишь один сет и сыграл только один тайбрейк.

Так вышло, что в верхней половине турнирной сетки с фаворитами не церемонились – Кевин Андерсон, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Стэн Вавринка и Даниил Медведев покинули Уимблдон задолго до встречи с Джоковичем. Для выхода в финал сербу достаточно было обыграть далеко не травяных специалистов Давида Гоффена и Роберто Баутисту-Агута – на решение этой задачи Новак потратил всего семь сетов и менее пяти часов.

Back to defend his crown…



Reigning champion @DjokerNole advances to his sixth #Wimbledon final where he’ll bid to win a fifth title after beating Roberto Bautista Agut pic.twitter.com/OYtfSUC7Hv — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2019

Параллельно Роджер Федерер на пути к четвертьфиналу также позволил себе проиграть всего один сет. В то же время уровень соперников у швейцарца был более высоким – в третьем круге ветеран прошел экс-теннисиста топ-10 Люка Пуя (7:5, 6:2, 7:6), а в четвертом раунде разгромил нынешнего №8 рейтинга АТР Маттео Берреттини (6:1, 6:2, 6:2).

В четвертьфинале Федерер в матче с Кеи Нисикори заставил немного понервничать свою многочисленную армию фанатов (4:6, 6:1, 6:4, 6:4), а дальше был исторический матч с Рафаэлем Надалем. Две иконы мирового тенниса встретились на Уимблдоне впервые с момента драматичного финала 2008 года, когда Надаль победил в пяти сетах за 4 часа и 48 минут и завершил 5-летнее доминирование Федерера на британском Шлеме. Также Надаль и Федерер на втором Шлеме подряд пересеклись в полуфинале – за месяц до рандеву в Лондоне испанец ожидаемо был сильнее на Ролан Гаррос (6:3, 6:4, 6:2). Федереру представился шанс взять реванш на своей территории, и он его не упустил.

После провала во втором сете Федерер так резко повысил качество своего тенниса, что Надаль даже в своей безупречной форме не смог ничего сказать в ответ. При счете 1:1 швейцарец до конца матча настрелял 27 виннерсов и совершил всего 6 невынужденных ошибок – 7:6, 1:6, 6:3, 6:4 – и Федерер в статусе самого возрастного финалиста с 1976 года оформил пропуск в свой 12-й финал на Уимблдоне.

Best 10 year challenge :



2008 - Roger Federer- Rafael Nadal Greatest of all time



2019 - Roger Federer- Rafael Nadal Greatest of all time!#FEDAL40 #Wimbledon pic.twitter.com/wLW0sJQdIc — Vishal Verma (@VishalVerma_9) July 12, 2019

В финале Федерер был лучше во всем…кроме ментальности

За исключением двух упущенных матч-болов в концовке пятого сета, какой будет ваша главная ассоциация с эпохальной битвой Джоковича и Федерера в финале Уимблдона-2019? Правильно, неспособность опытнейшего швейцарца противостоять сербу в ключевые мгновения матча.

Все началось с первого сета, когда Федерер на тайбрейке при счете 5:3 проиграл четыре мяча подряд, причем три из четырех розыгрышей Джокович взял после невынужденных ошибок соперника.

Перемещаемся в третий сет…Федерер на подъеме после 6:1 во второй партии, он превосходно действует на своей подаче и ждет, когда Джокович даст слабину. И вот он шанс – тончайший удар у сетки в 10-м гейме приносит швейцарцу сет-бол. Но реализовать этот шанс он не может – Роджер не принимает две подряд первых подачи Джоковича, затем досадно ошибается с форхенда и отпускает серба. На тайбрейке Федерер снова захлебывается в собственных ошибках с бэкхенда и оказывается в одном шаге от поражения.

Два разочаровывающих тайбрейка ничего не меняют для Федерера. Он остается лучшим игроком на корте и проводит великолепный четвертый сет с двумя брейками и доминированием на второй подаче Джоковича…

Four hours and 57 minutes of pure drama ????



Step this way to re-live last year’s men’s final ????#WimbledonRecreated — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2020

Пятый сет – драма, достойная экранизации в Голливуде

По ходу финала Джокович ни разу не лидировал с брейком. Этот пробел Новак закрывает в середине пятого сета и уходит в отрыв (4:2). Казалось, Федереру уже не спастись, но он мгновенно организовал обратный брейк и вернулся в финал! Джокович выпустил инициативу из своих рук и стал испытывать дискомфорт практически в каждом гейме на своей подаче.

Федереру в эти минуты было сложнее, ведь он подавал вторым и не имел права на ошибку. Но если швейцарец со своим критическими моментами справился за счет качественной подачи и смелой игры с задней линии, то Джокович в 14-м гейме с 30:0 отдал свою подачу, нарвавшись на брейк-поинте на обводящий удар Федерера с форхенда. 8:7 – и Федерера от 21-го Шлема в карьере и 9-го на Уимблдоне отделяет то, что он проделывал более 1000 раз – всего одна подача на матч.

Конечно, вы еще не забыли, что произошло дальше. Такое просто невозможно забыть не то что спустя год, а и спустя несколько десятилетий. 8:7, 40:15, двойной матч-бол Федерера после двух подряд эйсов…Еще каких-то 20-30 секунд – и 37-летний швейцарец напишет новую главу в своей феноменальной карьере.

В тот момент на центральном корте Уимблдона этот сценарий в голове прокручивали 99,9% зрителей. И только единицы помнили, что Джокович вообще-то уже дважды отыгрывался с двойного матч-бола против Федерера (оба раза в полуфинале US Open в 2010 и 2011 годах). Помнил об этом и Федерер, вот только на ментальном уровне он снова оказался слабее Джоковича. У швейцарца за шаг от победы отказала первая подача, в его ударах пропала былая острота – Новак только этого и ждал. Сперва серб наказал Федерера за неподготовленный выход к сетке (то, что финале 2012 года не смог сделать Энди Маррей), затем активным форхендом заработал брейк-поинт, а точку в гейме невынужденной ошибкой поставил сам Роджер.

1. Novak vs Roger

Wimbledon

Match point



2. Andy vs Roger

Wimbledon

Match point



The exact same shot that ended completely differently. ???? Simply incredible @DjokerNole ???? #NoleFam pic.twitter.com/39aaR9eKPH — #AlwaysProudOfNovak (@Slavica_NoleFam) July 19, 2019

Помня о своих мучениях на двух тайбрейках, Федерер даже после столь тяжелого удара попытался организовать еще один брейк и все-таки со второй попытки завершить этот марафонский матч. И у швейцарца было сразу несколько шансов в 23-м гейме, но Джокович спас два скрытых матч-бола, сделав это не без помощи Федерера, который в одном из моментов мог расстреливать серба у сетки, но с форхенда пробил слишком робко и пассивно.

На тайбрейке решающего сета Джокович снова превратился в энергетического монстра, которому было абсолютно все равно, что весь стадион болеет против него. Серб включил режим стены, а Федерер продолжил делать то, что он делал на тайбрейках на протяжении всего матча. Швейцарец начал с четырех невынужденных ошибок и выбраться из этой ямы уже не смог.

Спустя несколько минут он с печальным взглядом наблюдал за уже традиционным ритуалом Джоковича на Уимблдоне. Да-да, Новак снова попробовал на вкус траву на Центральном корте, как этот дело после каждого из своих четырех предыдущих триумфов на Туманном Альбионе. Есть ощущение, что именно в прошлом году вкус истоптанного десятками пар ног газона для серба был необычайно сладким.

No Centre Court grass for @DjokerNole this year, so a quick bite at home will have to do...????#WimbledonRecreated pic.twitter.com/qKpoAaIvMZ — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2020

Джокович стал пятикратным чемпионом Уимблдона и догнал Бьорна Борга, уступая по количеству титулов только Федереру и Питу Сампрасу. Федерер же вписал свое имя в историю турнира, как первый теннисист с 1948 года, которому в финале не удалось реализовать матч-бол. 71 год назад Боб Фалкенбург в матче с Джоном Бромвичем спас три матч-бола и выиграл в пяти сетах (7:5, 0:6, 6:2, 3:6, 7:5). Не об этом Роджер мечтал, когда подавал на титул при счете 40:15 в концовке пятого сета…

Федерер в финале Уимблдона превзошел Джоковича по выигранным мячам (218 на 204), по количеству виннерсов (94 на 54), эйсов (25 на 10), брейк-поинтов (13 на 8), брейков (7 на 3), по проценту выигранных очков с первого (79 на 74) и второго (51 на 47%) мячей, а также по количеству выигранных розыгрышей на приеме (79 на 64). Но разве все эти цифры имеют хоть какое-то значение, если на фотографиях с главным трофеем Уимблдона не ты, а твой соперник?