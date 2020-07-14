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День, ставший историей: год назад Джокович сокрушил Федерера в финале Уимблдона
Годовщина одного из самых захватывающих матчей в истории тенниса.
Как многое может измениться за год! Двенадцать месяцев назад на знаменитом центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета состоялся один из самых драматичных финалов в истории тенниса, в котором Новак Джокович преодолел сопротивление Роджера Федерера после победы в первом в истории тайбрейке в пятом сете при счете 12:12.
В минувшее воскресенье мы должны были стать свидетелями нового финала на Уимблдоне, но не в этот раз – британский Шлем по воле коронавируса не разыгран впервые с 1945 года, когда теннисисты не вышли на травяные корты из-за Второй Мировой войны.
Перед Уимблдоном Новак Джокович на траве провел всего два матча на выставочном турнире в Великобритании, но особых проблем с выходом во вторую неделю мэйджора у лидера посева не возникло. В матчах с Филиппом Кольшрайбером, Деннисом Кудлой, Хубертом Хуркачем и Уго Умбером серб проиграл лишь один сет и сыграл только один тайбрейк.
Так вышло, что в верхней половине турнирной сетки с фаворитами не церемонились – Кевин Андерсон, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Стэн Вавринка и Даниил Медведев покинули Уимблдон задолго до встречи с Джоковичем. Для выхода в финал сербу достаточно было обыграть далеко не травяных специалистов Давида Гоффена и Роберто Баутисту-Агута – на решение этой задачи Новак потратил всего семь сетов и менее пяти часов.
Back to defend his crown…— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2019
Reigning champion @DjokerNole advances to his sixth #Wimbledon final where he’ll bid to win a fifth title after beating Roberto Bautista Agut pic.twitter.com/OYtfSUC7Hv
Параллельно Роджер Федерер на пути к четвертьфиналу также позволил себе проиграть всего один сет. В то же время уровень соперников у швейцарца был более высоким – в третьем круге ветеран прошел экс-теннисиста топ-10 Люка Пуя (7:5, 6:2, 7:6), а в четвертом раунде разгромил нынешнего №8 рейтинга АТР Маттео Берреттини (6:1, 6:2, 6:2).
В четвертьфинале Федерер в матче с Кеи Нисикори заставил немного понервничать свою многочисленную армию фанатов (4:6, 6:1, 6:4, 6:4), а дальше был исторический матч с Рафаэлем Надалем. Две иконы мирового тенниса встретились на Уимблдоне впервые с момента драматичного финала 2008 года, когда Надаль победил в пяти сетах за 4 часа и 48 минут и завершил 5-летнее доминирование Федерера на британском Шлеме. Также Надаль и Федерер на втором Шлеме подряд пересеклись в полуфинале – за месяц до рандеву в Лондоне испанец ожидаемо был сильнее на Ролан Гаррос (6:3, 6:4, 6:2). Федереру представился шанс взять реванш на своей территории, и он его не упустил.
После провала во втором сете Федерер так резко повысил качество своего тенниса, что Надаль даже в своей безупречной форме не смог ничего сказать в ответ. При счете 1:1 швейцарец до конца матча настрелял 27 виннерсов и совершил всего 6 невынужденных ошибок – 7:6, 1:6, 6:3, 6:4 – и Федерер в статусе самого возрастного финалиста с 1976 года оформил пропуск в свой 12-й финал на Уимблдоне.
Best 10 year challenge :— Vishal Verma (@VishalVerma_9) July 12, 2019
2008 - Roger Federer- Rafael Nadal Greatest of all time
2019 - Roger Federer- Rafael Nadal Greatest of all time!#FEDAL40 #Wimbledon pic.twitter.com/wLW0sJQdIc
За исключением двух упущенных матч-болов в концовке пятого сета, какой будет ваша главная ассоциация с эпохальной битвой Джоковича и Федерера в финале Уимблдона-2019? Правильно, неспособность опытнейшего швейцарца противостоять сербу в ключевые мгновения матча.
Все началось с первого сета, когда Федерер на тайбрейке при счете 5:3 проиграл четыре мяча подряд, причем три из четырех розыгрышей Джокович взял после невынужденных ошибок соперника.
Перемещаемся в третий сет…Федерер на подъеме после 6:1 во второй партии, он превосходно действует на своей подаче и ждет, когда Джокович даст слабину. И вот он шанс – тончайший удар у сетки в 10-м гейме приносит швейцарцу сет-бол. Но реализовать этот шанс он не может – Роджер не принимает две подряд первых подачи Джоковича, затем досадно ошибается с форхенда и отпускает серба. На тайбрейке Федерер снова захлебывается в собственных ошибках с бэкхенда и оказывается в одном шаге от поражения.
Два разочаровывающих тайбрейка ничего не меняют для Федерера. Он остается лучшим игроком на корте и проводит великолепный четвертый сет с двумя брейками и доминированием на второй подаче Джоковича…
Four hours and 57 minutes of pure drama ????— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2020
Step this way to re-live last year’s men’s final ????#WimbledonRecreated
По ходу финала Джокович ни разу не лидировал с брейком. Этот пробел Новак закрывает в середине пятого сета и уходит в отрыв (4:2). Казалось, Федереру уже не спастись, но он мгновенно организовал обратный брейк и вернулся в финал! Джокович выпустил инициативу из своих рук и стал испытывать дискомфорт практически в каждом гейме на своей подаче.
Федереру в эти минуты было сложнее, ведь он подавал вторым и не имел права на ошибку. Но если швейцарец со своим критическими моментами справился за счет качественной подачи и смелой игры с задней линии, то Джокович в 14-м гейме с 30:0 отдал свою подачу, нарвавшись на брейк-поинте на обводящий удар Федерера с форхенда. 8:7 – и Федерера от 21-го Шлема в карьере и 9-го на Уимблдоне отделяет то, что он проделывал более 1000 раз – всего одна подача на матч.
Конечно, вы еще не забыли, что произошло дальше. Такое просто невозможно забыть не то что спустя год, а и спустя несколько десятилетий. 8:7, 40:15, двойной матч-бол Федерера после двух подряд эйсов…Еще каких-то 20-30 секунд – и 37-летний швейцарец напишет новую главу в своей феноменальной карьере.
В тот момент на центральном корте Уимблдона этот сценарий в голове прокручивали 99,9% зрителей. И только единицы помнили, что Джокович вообще-то уже дважды отыгрывался с двойного матч-бола против Федерера (оба раза в полуфинале US Open в 2010 и 2011 годах). Помнил об этом и Федерер, вот только на ментальном уровне он снова оказался слабее Джоковича. У швейцарца за шаг от победы отказала первая подача, в его ударах пропала былая острота – Новак только этого и ждал. Сперва серб наказал Федерера за неподготовленный выход к сетке (то, что финале 2012 года не смог сделать Энди Маррей), затем активным форхендом заработал брейк-поинт, а точку в гейме невынужденной ошибкой поставил сам Роджер.
1. Novak vs Roger— #AlwaysProudOfNovak (@Slavica_NoleFam) July 19, 2019
Wimbledon
Match point
2. Andy vs Roger
Wimbledon
Match point
The exact same shot that ended completely differently. ???? Simply incredible @DjokerNole ???? #NoleFam pic.twitter.com/39aaR9eKPH
Помня о своих мучениях на двух тайбрейках, Федерер даже после столь тяжелого удара попытался организовать еще один брейк и все-таки со второй попытки завершить этот марафонский матч. И у швейцарца было сразу несколько шансов в 23-м гейме, но Джокович спас два скрытых матч-бола, сделав это не без помощи Федерера, который в одном из моментов мог расстреливать серба у сетки, но с форхенда пробил слишком робко и пассивно.
На тайбрейке решающего сета Джокович снова превратился в энергетического монстра, которому было абсолютно все равно, что весь стадион болеет против него. Серб включил режим стены, а Федерер продолжил делать то, что он делал на тайбрейках на протяжении всего матча. Швейцарец начал с четырех невынужденных ошибок и выбраться из этой ямы уже не смог.
Спустя несколько минут он с печальным взглядом наблюдал за уже традиционным ритуалом Джоковича на Уимблдоне. Да-да, Новак снова попробовал на вкус траву на Центральном корте, как этот дело после каждого из своих четырех предыдущих триумфов на Туманном Альбионе. Есть ощущение, что именно в прошлом году вкус истоптанного десятками пар ног газона для серба был необычайно сладким.
No Centre Court grass for @DjokerNole this year, so a quick bite at home will have to do...????#WimbledonRecreated pic.twitter.com/qKpoAaIvMZ— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2020
Джокович стал пятикратным чемпионом Уимблдона и догнал Бьорна Борга, уступая по количеству титулов только Федереру и Питу Сампрасу. Федерер же вписал свое имя в историю турнира, как первый теннисист с 1948 года, которому в финале не удалось реализовать матч-бол. 71 год назад Боб Фалкенбург в матче с Джоном Бромвичем спас три матч-бола и выиграл в пяти сетах (7:5, 0:6, 6:2, 3:6, 7:5). Не об этом Роджер мечтал, когда подавал на титул при счете 40:15 в концовке пятого сета…
Федерер в финале Уимблдона превзошел Джоковича по выигранным мячам (218 на 204), по количеству виннерсов (94 на 54), эйсов (25 на 10), брейк-поинтов (13 на 8), брейков (7 на 3), по проценту выигранных очков с первого (79 на 74) и второго (51 на 47%) мячей, а также по количеству выигранных розыгрышей на приеме (79 на 64). Но разве все эти цифры имеют хоть какое-то значение, если на фотографиях с главным трофеем Уимблдона не ты, а твой соперник?