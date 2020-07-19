Большой грунтовый турнир серии Masters в Мадриде пройдет со зрителями

Турнир серии Masters 1000 у мужчин, который состоится в Мадриде (Испания) с 14 по 21 сентября пройдет с присутствующими на трибунах болельщиками. Об этом сообщил директор турнира Фелисиано Лопес. Его слова цитирует Essentially Sports:

"Мы обсуждаем этот вопрос вместе с властью. Некоторое время назад мы предоставили им наши протоколы безопасности. Представители министерства здравоохранения остались ими довольны и даже удивились, насколько строгие мы прописали правила.

У нас нет сомнений в том, что турнир может пройти в присутствии болельщиков. Если в июле и августе не случится второй волны пандемии, мы будем пускать зрителей на стадион. Возможно, их даже будет больше, чем мы рассчитываем сейчас. Конечно, после событий на соревнованиях в Сербии все турниры должны задуматься над тем, как обеспечить максимальную безопасность. Прекрасно понимаю, что мы идем на риск, соглашаясь организовывать событие в таких условиях.

Впрочем, я считаю, что теннису под силу восстановиться. Если мы все сделаем правильно и будем соблюдать все нормы, то скоро полноценно восстановим Тур" - сказал он.

Напомним, что Элина Свитолина проиграла Анастасии Севастовий в полуфинале турнира в Берлине.