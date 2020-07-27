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Маррей: С психологической точки зрения готовлюсь к поездке на US Open

Теннис
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Теннисист рассказал, как готовится к US Open

Маррей: С психологической точки зрения готовлюсь к поездке на US Open
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Британский теннисист Энди Маррей заявил, что готовится сыграть на US Open. Пока до сих пор неизвестно, состоится ли турнир "Большого шлема" в США. Но, как утверждает Маррей, он уже психологически готовится к поездке.

"Исходя из текущей ситуации, нам нужно попытаться приготовиться к турниру. Сперва мы были скептически настроены. Но сейчас уже нужно готовиться и планировать участие в турнире.

Я планирую набрать форму к US Open. Если бы не эта подготовка, я бы сейчас тренировался иначе, моё восстановление после травмы было бы другим. Так что с психологической точки зрения я планирую поездку", — цитирует Маррея Metro.

Предполагается, что итоговое решение по проведению Открытого чемпионата США по теннису будет принято в конце июля.

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В статье: Энди Маррей
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