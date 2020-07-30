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Барти не выступит на US Open

Теннис
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Первая ракетка мира пропустит турнир Большого шлема.

Барти не выступит на US Open
Новина українською

От поездки на US Open Барти отказалась из-за сложной эпидемиологической ситуации в США. Турнир должен пройти с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.

"Я и моя команда решили, что в этом году не поедем в США, чтобы выступить на Western & Southern Open и US Open.

Мне нравятся оба турнира и это было сложное решение, но из-за COVID-19 до сих пор существуют большие риски, и я не хочу ставить себя и команду в данное положение.

Я желаю удачи USTA в проведении турниров и жду своего возвращения в США в следующем году. Решение об участии на Ролан Гаррос и европейских турнирах я приму в ближайшие недели", - сообщила Барти.

Первая ракетка мира не сыграет на US Open впервые с 2010 года, когда Серена Уильямс не приехала в Нью-Йорк по состоянию здоровья.

Эшли Барти в прошлом году на US Open дошла до четвертого раунда, проиграв Ван Цян.

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В статье: Эшли Барти us open
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