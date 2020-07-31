Журналист: Конец карьеры Надаля близок

Анхель Гарсия Муньес, приближенный к Рафаэлю Надалю испанский журналист, предположил, что грунтовый король вскоре уйдет на пенсию.

"В 14 лет он обыграл победителя Уимблдона, в 15 сыграл первый матч АТР, а в 16 победил чемпиона Ролан Гаррос.

Конец близок. 2,3 или 4 года. Я не думаю, что он будет играть дольше", - цитирует Муньеса Tennis World USA.

Надаль еще не определился со своими планами по возобновлению сезона. Испанец должен выступить на Мастерсе в Мадриде, также он входит в заявочный лист турнира АТР-1000 в Нью-Йорке и рассматривает вариант с участием в US Open.

В 2020 году Рафаэль Надаль выиграл турнира в Акапулько и дошел до четвертьфинала на Australian Open.