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Четыре победительницы ТБШ получили уайлд-кард на турнир в Цинциннати

Теннис
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Соревнования стартуют 21 августа

Четыре победительницы ТБШ получили уайлд-кард на турнир в Цинциннати
Новина українською

Организаторы женской части турнира в Цинциннати (США) объявили обладательниц специальных приглашений в основную сетку. Об этом сообщается в официальном "твиттере" соревнований.

Уайлд-кард получили сразу четыре победительницы турниров "Большого шлема" в прошлом: бельгийка Ким Клейстерс, американки Винус Уильямс и Слоан Стивенс, а также японка Наоми Осака. Специальное приглашение получала ещё одна представительница США, 18-летняя уроженка Цинциннати Кэтрин Макнелли.

Осака и Стивенс могли попасть в основную сетку по рейтингу, однако не стали заявляться на турнир.

Напомним, турнир Western & Southern Open, традиционно проходящий в Цинциннати, в этом сезоне примет Нью-Йорк. Соревнования запланированы с 21 по 28 августа.

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В статье: Цинциннати
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