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Ястремская узнала имя первой соперницы в Палермо, а Цуренко снялась из-за травмы

Теннис
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С печалью радость обнялась

Ястремская узнала имя первой соперницы в Палермо, а Цуренко снялась из-за травмы
UA-Футбол
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Украинская теннисистка, 25-я ракетка мира Даяна Ястремская узнала имя первой соперницы на грунтовом турнире в Палермо (Италия). Ею станет испанская спортсменка, 83-я ракетка планеты Сара Соррибес-Тормо.

Другая представительница Украины Леся Цуренко (WTA №139) снялась с турнира. По слухам местных экспертов, такое решение она приняла из-за травмы ребра. Заменит украинку на соревнованиях представительница Хорватии Тереза ​​Мрдежа.

Напомним, что турнир в Палермо пройдет с 3 по 9 августа. Призовой фонд соревнований составляет 163 тысячи евро.

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В статье: Леся Цуренко Даяна Ястремская
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