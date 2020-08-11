В WTA календаре появилось два новых турнира

В календаре WTA на 2020 год появились два новых турнира. Теперь в календаре значатся турниры WTA 123K в Праге (Чехия) и Перчах-ам-Вертерзее (Австрия). Предполагается, что новые турниры позволят игрокам, не поехавшим на US Open, получить игровую практику и набрать очки рейтинга.

Призовой фонд турниров будет частично наполнен за счёт USTA, организатора US Open.

Уже очевидно, что US Open в 2020 году будет проходить без многих ведущих теннисистов. От поездки в США уже отказалась первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В мужской сетке не сыграют испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. И если Федерер не поедет в США из-за травмы, то Надаль решил остаться в Испании из соображений безопасности.