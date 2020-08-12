  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Цуренко рассказала о планах на US Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цуренко рассказала о планах на US Open

Теннис
(1 голосов)

Ранее украинка снялась с турнира в Праге

Цуренко рассказала о планах на US Open
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала решение сняться с турнира в Праге. В матче второго круга она должна была сыграть с румынкой Аной Богдан.

"Причина отказа та же, что и была в Палермо, – это проблемы с левым ребром. В ходе турнира ребро меня не беспокоило, но сегодня утром эта проблема вернулась во время разминки", — цитирует Цуренко "Большой теннис Украины".

"Дальше буду ждать, попаду я в основу US Open или же буду играть на турнире WTA-125 в Праге. Точно ли я полечу в США? Однозначно пока сложно ответить. Будем смотреть по мере продвижения в заявочном списке", — сказала украинка.

Старт Открытого чемпионата США запланирован на 31 августа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леся Цуренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...