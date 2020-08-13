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Официально: Джокович сыграет на US Open

Теннис
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Первая ракетка мира определился с ближайшими планами.

Официально: Джокович сыграет на US Open
Новина українською

На своей странице в Твиттере Новак Джокович сообщил, что в августе сыграет на перенесенном в Нью-Йорк Мастерсе в Цинциннати и возглавит посев на US Open.

"Это было нелегкое решение, но перспектива снова участвовать в турнирах меня очень воодушевляет. Я готов адаптироваться к новым условиям. Я прошел все медосмотры, чтобы убедиться, что я полностью выздоровел и готов вернуться на корт с полной решимостью играть в свой лучший теннис.

Я уважаю и ценю всех, кто потратил время, усилия и энергию на организацию этих двух турниров, чтобы теннисисты смогли вернуться к своей работе.

К сожалению для игроков и самого тенниса, нынешняя ситуация не позволяет всем путешествовать и соревноваться с одинаковым уровнем риска, и я надеюсь, что ситуация скоро изменится, и мы все вернемся к тому, что мы любим и делаем лучше всего", - говорится в заявлении Джоковича.

Новак Джокович будет одним из немногих топ-теннисистов на US Open. Ранее от участия в американском Шлеме отказались Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Стэн Вавринка, Гаэль Монфис и другие.

US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября.

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В статье: Новак Джокович US Open-2020
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