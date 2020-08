Официально: Джокович сыграет на US Open

На своей странице в Твиттере Новак Джокович сообщил, что в августе сыграет на перенесенном в Нью-Йорк Мастерсе в Цинциннати и возглавит посев на US Open.

"Это было нелегкое решение, но перспектива снова участвовать в турнирах меня очень воодушевляет. Я готов адаптироваться к новым условиям. Я прошел все медосмотры, чтобы убедиться, что я полностью выздоровел и готов вернуться на корт с полной решимостью играть в свой лучший теннис.

Я уважаю и ценю всех, кто потратил время, усилия и энергию на организацию этих двух турниров, чтобы теннисисты смогли вернуться к своей работе.

К сожалению для игроков и самого тенниса, нынешняя ситуация не позволяет всем путешествовать и соревноваться с одинаковым уровнем риска, и я надеюсь, что ситуация скоро изменится, и мы все вернемся к тому, что мы любим и делаем лучше всего", - говорится в заявлении Джоковича.

I’m happy to confirm that I‘ll participate at #CincyTennis and #USOpen this year. It was not an easy decision to make with all the obstacles and challenges on many sides, but the prospect of competing again makes me really excited ???????????? https://t.co/qgxSTHrKK4 pic.twitter.com/tg6rgwfFqm