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Бушар снова вышла в четвертьфинал турнира WTA

Теннис
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Эжени уже второй раз выходит в 1/4 финала

Бушар снова вышла в четвертьфинал турнира WTA
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Канадская теннисистка Эжени Бушар, получившая уайлд-кард от организаторов турнира в Праге (Чехия), вышла в четвертьфинал, одолев представительницу Словении Тамару Зиданшек.

Прага. Женщины

Эжени Бушар - Тамара Зиданшек 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:2

Продолжительность противостояния составила 2 часа 55 минут.

Эжени 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 202 250 Бушар поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс, посеянной под третьим номером.

Эжени во второй раз в этом году вышла в четвертьфинал соревнований WTA. В январе она добралась до данной стадии на турнире в Окленде (Новая Зеландия).

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В статье: Эжени Бушар
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